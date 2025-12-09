Sociedad Ortopedia expresa preocupación por caídas y traumas en su congreso científico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más de 700 ortopedas se reunieron en un congreso científico y analizaron, entre otros puntos, las caídas que se producen en la tercera edad y generan traumas o fracturas frecuentes.

El doctor Héctor López, presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, expresó la preocupación de la entidad por las fracturas y traumas que se producen en la tercera edad.

Sostuvo que esas caídas se producen cada vez con más frecuencia y constituyen causas de atenciones en las emergencias y en las consultas de los ortopedistas.

Recordó que en la tercera aumentan las posibilidades de que se produzcan caídas y fracturas, tanto en el hombre como en la mujer.

“Esto ha elevado considerablemente la cantidad de lesiones en este grupo etario”, comentó, entrevistado durante el XLVI Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, donde se ofrecieron conferencias sobre traumas, procedimientos, cirugías y nuevas tecnologías.

Explicó que las conferencias ofrecidas por 27 conferencistas internacionales y 38 nacionales, los especialistas promovieron el intercambio de conocimientos, la actualización académica y la innovación médica.

Destacó que por primera vez un congreso de ortopedia en el país fue dedicado a una mujer, a la doctora Elizabeth Vidal.

Manifestó que en el congreso se trataron avances en técnicas quirúrgicas, prótesis, fijación externa y tratamientos de rehabilitación, así como escoliosis degenerativa del adulto, cirugía de deformidad del adulto y otros.

“Fue un congreso muy cargado de información y de conocimiento y para nosotros es un gran honor el apoyo que hemos tenido por parte de la comunidad ortopédica y de la industria farmacéutica”, precisó.

El evento se desarrolló en el centro de convenciones del Hotel Hard Rock Punta Cana y en el mismo se realizó una asamblea donde se escogió la nueva directiva que regirá los destinos de esa sociedad especializada en el período 2025-2027.