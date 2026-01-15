Lloran la partida de Carlos Mera, un ejemplo de "entrega, humildad y amistad"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un ambiente de tristeza y dolor se respiraba este jueves en la redacción del Periódico Hoy, ante la noticia del fallecimiento del colaborador Carlos Mera, registrado en la mañana tras varios días de lucha en un centro médico de Santo Domingo.

Mera, quien por años se desempeñó como chofer del Grupo de Comunicaciones Corripio, fue recordado por sus compañeros y amigos como una persona solidaria, responsable y profundamente entregada a su trabajo.

“Fue un gran ser humano… En una ocasión le pedí un favor, y él me lo hizo. Hoy que Dios lo pague”, manifestó la periodista Luisa Blanco.

“El señor Mera fue, por muchos años, un ejemplo de responsabilidad, sencillez y entrega. Siempre era el primero en llegar al periódico; desde las 6:00 de la mañana ya estaba presente, aun cuando su horario iniciaba mucho más tarde. Se distinguía por su disposición para ayudar, sin queja alguna. Vivía con humildad, bajo perfil y con un profundo respeto hacia los demás, cualidades que marcaron su trato diario”, agregó otra de sus compañeras.

Mientras que la periodista Olga Vergés Lorenzo dijo que recordará por siempre los cálidos saludos que el padre, esposo e hijo, Carlos Mera, ofrecía cada día al llegar a la redacción del Hoy.

“Luchaste hasta el final y ahora mereces descansar en paz. Extrañaré sus cálidos saludos y nuestra salsita de camino a los servicios. Dios lo acoja en su santa morada”, pronunció Vergés Lorenzo.

Por su parte, Manuel Beltre, colega de Mera, expresó que su partida deja un vacío imposible de llenar.

“Con él era con quien yo realmente me llevaba bien, o sea, en el sentido de la amistad. Yo aprendí mucho de él; él me controlaba porque yo soy muy impulsivo… me siento muy mal, realmente mal”, dijo Beltre con voz entre cortada.

En tanto, otra de las colegas del fenecido señaló que el mayor orgullo de él siempre fue su familia.

“Hablaba conmigo con frecuencia sobre sus hijos, sobre su día a día y las decisiones que tomaban, y se le notaba la felicidad y el orgullo que sentía por ellos”, declaró la dama.

De igual forma, añadió que, en sus palabras, Mera reflejaba la conformidad y la gratitud por la vida. “Yo no me quejo”, “ya estoy pago” e “hice lo que quería hacer”, eran frases que resumían su carácter sereno y su satisfacción con lo vivido.

“Sin lugar a dudas, se le extrañará, pues ya no habrá quien diga: “¿Qué es lo que pasa?”, otra de sus frases más habituales”, finalizó.

Honras fúnebres

Los restos de Carlos Mera serán expuestos en la Funeraria Municipal de Gualey, Distrito Nacional, a partir de las 5:00 de la tarde de hoy. Más adelante se ofrecerán los detalles sobre la sepultura.