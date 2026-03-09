¿Por qué está lloviendo tanto en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes, que la República Dominicana está influenciada por una vaguada, del viento moderado del este y los efectos locales, propios del territorio.

“Desde tempranas horas del día, se producirán precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintos poblados de las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y el norte”, explicó.

Mientras que se prevé que en la tarde los análisis meteorológicos y los modelos de lluvias indican, una mayor concentración de las mismas, siendo moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento en diferentes comunidades y municipios del Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Santiago, San Juan y Elías Piña, entre otras.

Alertas

Predicción para el martes

El indomet indicó además que para el martes, desde tempranas horas, se pronostican chubascos dispersos hacia distintas localidades de la costa atlántica, provocados por el viento moderado del este.

Ya para la tarde, la presencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera permitirá el desarrollo de nubes significativas generadoras de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, (posibles granizadas aisladas) y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche en diferentes municipios y comunidades de las provincias; el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Azua, San Juan y Elías Piña, dichas precipitaciones podrían extenderse paulatinamente hacia otras localidades del noreste, suroeste y la Cordillera Central.

Operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones

Lo que pasará el miércoles

Para el miércoles, la institución pronosticó que la vaguada en varios niveles de la troposfera se mantendrá incidiendo sobre el país. No obstante, los valores de humedad se reducirán gradualmente y las lluvias más relevantes.

Se prevén que, durante horas de la tarde, en forma de aguaceros localmente moderados con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones; sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el noreste, la Cordillera Central y el suroeste.

Las precipitaciones más intensas y frecuentes de este periodo están previstas a ocurrir durante el miércoles.