Lluvias han desplazado a 3,034 y 3,100 casas afectadas

La Defensa Civil informó ayer que las provincias Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez son las más afectadas por las lluvias que se registran en el país que han dejado a 3,034 personas desplazadas, 3,100 viviendas anegadas, 18 comunidades incomunicadas y 14 desbordamientos de ríos.

Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) declaró en alerta verde las provincias Espaillat Puerto Plata y María Trinidad Sánchez por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas.

Exhortó a las personas que viven en zonas vulnerables proclive a inundaciones y deslizamientos de tierra a adoptar medidas que ayudan a salvar vidas y evitar daños materiales.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que hoy ocurrirán aguaceros con truenos y ráfagas de viento, mayormente en la tarde las provincias Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez y Elías Piña y en el municipio Santo Domingo.

Sobre las condiciones marítimas indica que en la costa Atlántica, desde cabo San Rafael, La Altagracia, hasta cabo Cabrón, Samaná), los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto por el fuerte oleaje y vientos.

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, informó ayer que activó los protocolos de actuación ante las fuertes lluvias e inundaciones que se han registrado en varias provincias del país, lo que ha incluido el rescate de personas en zonas vulnerables.

Llamó a los directores provinciales a coordinar con las gobernadoras, alcaldes la activación de Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres y gestionar ayudas diversas.