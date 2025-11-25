LMD lista ampliar atribuciones sobre gobiernos locales

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En el contexto de la XXIV Asamblea General de Municipios, el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D´Aza, afirmó que esa institución está preparada para ampliar sus atribuciones e impulsar la transformaciones de los gobiernos locales.

Presentó las acciones institucionales prioritarias de la institución para el próximo año, con el objetivo de continuar contribuyendo a la visión de Gobierno del presidente Luis Abinader, para que la gente viva mejor donde reside y realiza su cotidianidad, como son los municipios y distritos municipales.

Entre las prioridades, motivó la elaboración de un plan estratégico de la municipalidad, orientado a resultados, dirigido a articular y eficientizar la colaboración entre las diferentes organizaciones que inciden en la gestión de los gobiernos locales.

La intención, dijo, es que se racionalice el gasto, al tiempo que se definan responsabilidades, según los roles institucionales.

D´Aza impulsaría la consolidación del sistema de capacitación del recurso humano municipal, de manera tal que el Instituto de Capacitación Municipal (ICAM), de la Liga Municipal Dominicana, se convierta en un centro superior de estudios e investigación municipal, con la competencia para expedir títulos con reconocimiento académico que eleven la profesionalización de autoridades y funcionarios municipales.