Lógica criminal es vital para poder combatir crimen

Para la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, un error en la mayoría de las agencias de investigación es que se trabaja caso por caso, en lugar de abordar el fenómeno desde la lógica de los mercados criminales.

Durante su intervención en la conferencia inaugural del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal, afirmó que este enfoque limita la efectividad de combatir el delito de forma aislada lo cual siempre será más difícil que enfrentarlo entendiendo su estructura como mercado, pero, cuando se analiza el crimen desde esta perspectiva, los resultados tienden a ser más exitosos.

Reitero que muy pocas veces las autoridades se detienen a analizar cómo funciona un mercado criminal específico: su estructura, sus actores y su dinámica operativa. Esto aplica no solo al crimen organizado, sino a múltiples manifestaciones delictivas.

Cito como ejemplo un objeto robado como un teléfono móvil puede venderse en plataformas digitales, incluso a distancia, y pagarse mediante criptomonedas eliminando las barreras territoriales y dificultando la trazabilidad de las investigaciones. En el caso de la República Dominicana reveló que existen mercados criminales de alta rentabilidad, como el robo de teléfonos móviles con un 36% y un 90% de motocicletas, en muchos casos, apunto que , estos delitos no son el fin, sino parte de una cadena: los objetos robados se revenden, se desarman o se utilizan para cometer otros crímenes.

La procuradora señaló que el robo de medidores eléctricos, inicialmente era abordado como delitos aislados, sin lograr reducir su incidencia. Sin embargo, al analizar el mercado detrás, dijo que se logró una reducción de la venta de metales y se atacó a los compradores,

Reynoso hizo un llamado a los fiscales e investigadores de evolucionar hacia un enfoque estratégico basado en comprender cómo operan estas redes y quiénes participan para combatir los casos.