¿Qué tanto creció la economía dominicana en 2025 y cuál es el estimado para 2026, según Luis Abinader?

Este 27 de febrero, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader, destacó el crecimiento de la economía dominicana y las proyecciones para los próximos años.

En su alocución, el mandatario informó que en 2025 la economía del país creció un 2.1 %, ubicándose prácticamente en el promedio de América Latina, que registró un 2.2 % según el Banco Mundial.

Explicó además que en enero pasado el crecimiento se aceleró hasta un 3.5 %, en línea con las proyecciones que estiman una expansión de 4.5 % para 2026. “Estos datos nos colocan, una vez más, entre las economías de mayor dinamismo del continente y consolidan a la República Dominicana como uno de los motores de crecimiento de la región”, afirmó.

Abinader también citó un estudio reciente del Harvard Growth Lab, centro de investigación de la Universidad de Harvard, que ubica al país entre las economías con mejores perspectivas de crecimiento del mundo para la próxima década.

Según el informe, basado en el Atlas of Economic Complexity, la República Dominicana proyecta un crecimiento promedio anual cercano al 3.8 % entre 2024 y 2034, posicionándose entre las 20 economías con mayor dinamismo global y siendo el único país de América Latina y el Caribe que figura en ese grupo.

“¿Y qué significa eso?”, planteó el mandatario.

“Significa que nuestra economía no solo está creciendo, sino que está fortaleciendo su estructura productiva. Que estamos diversificando exportaciones. Que estamos agregando valor. Que estamos construyendo capacidades”, sostuvo.

En materia de comercio exterior, indicó que al cierre de 2025 las exportaciones dominicanas alcanzaron casi los US$16,000 millones, lo que representa un crecimiento de 14.4 % respecto a 2024 y de 42.3 % en comparación con 2019.

Subrayó que estos resultados consolidan “el mejor ciclo exportador de nuestra historia” y evidencian la fortaleza de las zonas francas, la diversificación productiva y la calidad de los bienes dominicanos.

En cuanto a la inversión extranjera directa, señaló que el país captó en 2025, por primera vez, más de US$5,000 millones, acumulando cuatro años consecutivos por encima de los US$4,000 millones anuales. Aseguró que este flujo de capital es reflejo de la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la confianza que inspira la República Dominicana en los mercados internacionales.