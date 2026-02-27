Luis Abinader exhibe avances del sector salud en 2025: más hospitales, inversión y atención médica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó este viernes que la República Dominicana avanza hacia un sistema de salud más preventivo, humano y eficiente, al presentar los principales logros alcanzados durante 2025, entre los que destacó la ampliación de la red hospitalaria, una fuerte inversión en tecnología médica y mejoras significativas en la atención a la población.

Durante su sexto discurso de rendición de cuentas, el mandatario subrayó que en el último año fueron inaugurados 30 establecimientos de salud —entre hospitales, centros de primer nivel y centros diagnósticos— construidos, ampliados o rehabilitados con una inversión superior a RD$2,659 millones, lo que permitió fortalecer emergencias, unidades especializadas y servicios críticos en distintas provincias del país.

“Entre estos se destacan el mayor hospital regional del país, construido en San Francisco de Macorís, el centro clínico quirúrgico en la ciudad sanitaria y un moderno hospital en Dajabón, entre otros”, dijo.

Abinader resaltó además una inversión de más de RD$3,778 millones en equipos médicos de última generación, incluyendo tomógrafos, mamógrafos, incubadoras y tecnología de imágenes diagnósticas, incorporando por primera vez en la red pública equipos de mamografía tridimensional con tomosíntesis digital.

“Solo en 2025, 92 centros de salud fueron dotados de nuevos equipos, con una inversión adicional de RD$632 millones, fortaleciendo la capacidad diagnóstica en todo el territorio nacional”, precisó.

Luis Abinader presenta su sexto discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional YouTube - @Presidencia RD X - @PresidenciaRD Instagram - PresidenciaRD Facebook - Presidencia de la República Dominicana

Continuó: “Gracias a estas mejoras, hoy la Red Pública ofrece una mayor capacidad de respuesta. Y si queremos resumir el avance en la red de salud, lo correcto es basarnos en la cantidad de atenciones y servicios ofrecidos”.

De igual forma, el jefe de Estado destacó el aumento sostenido en las consultas médicas y otros servicios.

“En 2025 se ofrecieron 7,781,502 consultas, para un aumento de 619 mil consultas desde 2019. Pero si hablamos de análisis de laboratorios, pasamos de 18 millones en 2019 a 28,383,336 en 2025. Oigan bien: más de 10 millones de análisis realizados de más. Pero no se queda ahí. Las imágenes casi se duplicaron. Pasamos de 2,451,716 imágenes a 4,338,827. Y finalmente, en cirugías. Pasamos de 356,690 cirugías realizadas en 2019 en la red, a una red que realizó 629,183 cirugías a nuestra población”, detalló.

Además, según afirmó Luis Abinader, a través del Programa de Atención Domiciliaria se realizaron alrededor de 600 mil visitas a personas en condiciones de vulnerabilidad, llevando la salud directamente hasta sus hogares.

“En el nivel especializado, pusimos en funcionamiento dos hospitales traumatológicos regionales en Azua y en Higüey, reduciendo traslados y fortaleciendo la respuesta ante emergencias por trauma y accidentes. Ya tenemos cinco hospitales de trauma en el país y la meta es cerrar antes de 2028 con ocho centros. Actualmente están en construcción los de Yaguate, en San Cristóbal; Sosúa, en Puerto Plata, y Mao, en Valverde, para seguir salvando vidas en las carreteras. Oigan bien: encontramos tres y terminaremos la gestión con ocho”, declaró.

El gobernante también señaló que, a la fecha, se han inaugurado tres de las diez unidades de Pie Diabético y agregó que, a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo, se garantiza tratamiento continuo a 8,283 pacientes, con una inversión superior a RD$7,313 millones.

“Además, incorporamos 1,980 nuevos beneficiarios, ampliando en un 16.6 % la cobertura nacional. Detrás de cada cifra hay una vida protegida, una familia que no enfrenta sola una enfermedad compleja, un Estado que responde”, indicó.

“Fortalecimos la calidad del sistema público con 5,014 monitoreos en hospitales y centros asistenciales, un 30 % más que en 2024, reforzando la seguridad del paciente, la cirugía segura y la atención materno-neonatal”, añadió.

Mortalidad infantil

En cuanto a la mortalidad infantil, aseguró que esta cayó un 18.9 % y la neonatal un 15.3 %. Estas cifras reflejan más controles prenatales oportunos, mejores unidades neonatales y una mayor capacidad resolutiva en los hospitales.

“Consolidamos también la estrategia HEARTS, plenamente gratuita, en el Primer Nivel de Atención. El 81 % de los pacientes hipertensos logró un control adecuado de su presión arterial; el Estado cubre el costo integral de sus tratamientos. Capacitamos 5,392 profesionales de la salud y fuimos reconocidos internacionalmente con el World Hypertension League Organizational Excellence Award y los premios CureAll Americas”, expresó.

Además, Abinader comunicó que el país recibió el Country CureAll Poster Winner 2025 y el CureAll Americas Poster Award 2025, otorgados por instancias vinculadas a la OMS y al St. Jude Children’s Research Hospital, por el fortalecimiento de la atención integral al cáncer infantil y el respaldo institucional a estos programas.

“La República Dominicana fue distinguida también como “País Champion” en la respuesta regional frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual, por los avances en prevención combinada y acceso gratuito al tratamiento”, expuso.