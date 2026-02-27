Rendición de cuentas: ¿Se ha disminuido la pobreza en República Dominicana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader destacó este viernes los avances históricos alcanzados en materia de política social y la reducción acelerada de la pobreza, asegurando que su gobierno ha centrado cada política pública, inversión y reforma hacia el bienestar del pueblo dominicano.

Durante su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia, el presidente Abinader presentó cifras que evidencian la expansión de los programas sociales, el fortalecimiento de la protección a los sectores más vulnerables y el impacto directo de estas iniciativas en miles de hogares en todo el país.

El mandatario dijo que el Estado ha sido reorientado para servir a las personas a lo largo de todo su ciclo de vida, con una visión centrada en la dignificación humana y el fortalecimiento de las políticas sociales, educativas, sanitarias y de protección social. “Reorientamos el Estado para convertirlo en un ente al servicio de las personas a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta visión ha guiado nuestras políticas sociales, educativas, sanitarias y de protección social. Siempre enfocada en la dignificación de las personas”.

El gobernante destacó que en 2025 se fortaleció el programa Supérate como principal instrumento de inclusión y movilidad social, consolidando su impacto en la reducción de la pobreza y la protección de los hogares más vulnerables. Dijo que a través del programa Aliméntate se beneficiaron 1,490,649 familias en todo el territorio nacional, con una inversión de RD$28,945.9 millones, garantizando el acceso a productos de la canasta básica mediante la Red de Abastecimiento Social. Cada hogar recibió RD$1,650 mensuales para complementar la compra de alimentos priorizados.

Asimismo, el mandatario indicó que el subsidio Bonogás Hogar alcanzó a 1,313,407 familias con un aporte de RD$470 por hogar, lo que representó una inversión de RD$7,242.2 millones para asegurar el acceso al gas licuado de petróleo como combustible esencial. De igual forma, más de 557 mil familias fueron beneficiadas con el Bono Luz, recibiendo en promedio RD$703 mensuales para el pago del servicio eléctrico, iniciativa que implicó una inversión de RD$4,633.6 millones.

En su alocución en el Congreso Nacional, el presidente Abinader también resaltó la consolidación del Fondo a la Discapacidad, que amplió su cobertura a 10,660 familias con hijos entre 0 y 17 años en condición de discapacidad severa. Este programa benefició a 11,035 niños, niñas y adolescentes con un apoyo económico mensual de RD$6,000 por miembro, con una inversión total de RD$652 millones, lo que constituye un acto de justicia social dirigido a una población históricamente vulnerable.

En materia de seguridad alimentaria, el jefe de Estado señaló el fortalecimiento de los Comedores Económicos del Estado, que en 2025 distribuyeron más de 60 millones de raciones cocidas, superando en 18 % las entregadas el año anterior. Además, se ampliaron los servicios con la apertura de 11 nuevos comedores, para un total de 159 en todo el país, priorizando comunidades en condiciones de alta vulnerabilidad.