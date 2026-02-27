Luis Abinader resalta récord de 11.7 millones de turistas en la rendición de cuentas 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Luis Abinader resaltó que en 2025 la República Dominicana recibió más de 11.7 millones de visitantes, un crecimiento interanual de 4.3 %, equivalente a casi 500 mil visitantes adicionales respecto a 2024 y más de 4 millones respecto a 2019, consolidándose como el segundo destino de América Latina, solo por detrás de México.

El mandatario afirmó que el país rompió además récord en la llegada de cruceristas, con casi 3 millones de pasajeros, un crecimiento de 6% respecto a 2024 y, subrayó que el turismo dominicano avanza hacia un modelo más sostenible, diversificado e integrado al territorio, con visión estratégica al 2036 y con impacto directo en 91 comunidades a través de nuevas infraestructuras y proyectos de desarrollo.

“Somos hoy un hub turístico del Caribe. Y lo somos con bases firmes. Hoy ya estamos recibiendo más de un visitante por cada habitante en nuestro territorio. Ahí solo llegan los grandes destinos turísticos. Estos números son el resultado de estabilidad, promoción y mejora continua de la calidad”, destacó, al tiempo que indicó que, no se conforman con crecer. “Estamos transformando el modelo”.

El jefe de Estado expuso que, en 2025 se formuló la primera Política y Estrategia Nacional de Turismo Sostenible con visión al 2036, construida con la participación de más de 1,420 actores públicos y privados y, además, se concluyó la Estrategia Nacional de Ecoturismo, orientada a diversificar nuestra oferta, aprovechar de manera responsable nuestras áreas protegidas y llevar desarrollo a nuevos territorios

“La Ciudad Colonial, por ejemplo, se convirtió en el primer destino del país incorporado a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, mientras avanzamos en su recuperación integral con una inversión ejecutada de USD 28.6 millones de dólares en rehabilitación urbana y patrimonial”, expresó.

De igual forma, explicó que, a través de CEIZTUR entregaron infraestructura clave: muelles turísticos en Miches y La Caleta, renovación de malecones en Haina y Guayacanes, recuperación de espacios naturales como Los Patos y Boca de Cachón, y proyectos urbanos estratégicos en Puerto Plata, Samaná y Sosúa. En total, 91 comunidades recibieron beneficios directos de estas intervenciones.

“Este es el nuevo turismo dominicano: más diversificado, más sostenible, más integrado al territorio y más generador de oportunidades. Hemos pasado de ser un destino exitoso a convertirnos en un líder importante, con una estrategia clara hacia el 2036”, enfatizó Abinader.

El presidente Abinader concluyó expresando que: “El turismo seguirá siendo una locomotora del desarrollo económico, pero será también un instrumento de inclusión social y ordenamiento territorial”.