Rendición de cuentas: Luis Abinader destaca crecimiento agropecuario y proyección de Hambre Cero para 2028

Santo Domingo. - El presidente Luis Abinader destacó el sólido desempeño del sector agropecuario, que registró un crecimiento de 3.9 % el pasado año, con cifras históricas en producción de arroz, plátano, huevos y pollo, así como exportaciones por US$3,680 millones y aseguró que estos avances fortalecen la seguridad y soberanía alimentaria del país y permitirán alcanzar la meta de Hambre Cero antes de 2028, respaldados por la reducción del índice de subalimentación, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional, el mandatario manifestó que la agroindustria dominicana es la locomotora que fortalece las raíces y multiplica el valor de lo que produce el país.

“Un país que produce alimentos no solo garantiza seguridad alimentaria: garantiza estabilidad, oportunidades y soberanía económica. Así, el sector agropecuario el pasado año mantuvo un vigoroso desempeño alcanzando un crecimiento de 3.9%. La producción de arroz alcanzó 14.78 millones de quintales en el 2025, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la seguridad alimentaria nacional”, resaltó Abinader.

Asimismo, destacó el desempeño de cultivos claves, como el plátano con 4.3 millones de millares o el aguacate, que registró una producción de 2.4 millones de millares de unidades y agregó que, la producción hortícola registro durante el pasado año un importante crecimiento contribuyendo al abastecimiento interno y a las exportaciones, reflejando la fortaleza y diversificación de la agricultura dominicana.

Apuntó que, las exportaciones de bienes agropecuarios alcanzaron la cifra de 3 mil 680 millones de dólares para un crecimiento de 9%, en relación con el pasado año; mientras que, la producción mensual de huevos supera los 400 millones de unidades, permitiendo abastecer el consumo local y exportar huevos a las islas del Caribe el pasado año por un valor superior a los 34 millones de dólares.

En cuanto a la producción de pollo, indicó que, el pasado año se produjo un promedio mensual de 21.8 millones de unidades, alcanzándose en el mes de diciembre 25.2 millones de unidades. Es decir, la producción promedio del pasado año es un 26.2% más alta que la obtenida en 2019.

En materia de innovación, transferencia tecnológica y diversificación productiva, el gobernante expresó que el Ministerio de Agricultura impulsó iniciativas de alto valor agregado, destacándose la introducción y consolidación de nuevos cultivos no tradicionales con vocación exportadora, como el arándano y la uva de mesa, generando esta última, en las primeras cosechas comerciales, ingresos superiores a los 635 mil dólares, evidenciando el potencial de estos rubros para la diversificación de la matriz productiva y el fortalecimiento de la competitividad agrícola.

18 mil 826 productores beneficiados con Banco Agrícola

El mandatario expuso en cuanto al financiamiento al sector agropecuario, que el pasado año el Banco Agrícola formalizó préstamos por un valor de 26 mil 642 millones de pesos a tasas y condiciones acordes con la naturaleza de la agricultura, beneficiando a 18 mil 826 Productores, contribuyendo de esta forma a garantizar la seguridad alimentaria y el dinamismo de la economía rural, mediante la tecnificación y sostenibilidad de la actividad agropecuaria.

Asimismo, sostuvo que durante el pasado año el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) ha experimentado un importante proceso de fortalecimiento institucional, contribuyendo al acceso de las familias de bajos ingresos a alimentos de calidad mediante la realización de 1,480 Mercados de Productores, 1,936 Bodegas Móviles, 37 Ferias Agropecuarias y 21 rutas alimentarias que beneficiaron a cientos de miles de familias de escasos recursos, promoviendo el consumo de productos frescos a precios solidarios, lo que fortaleció los espacios de comercialización directa para pequeños y medianos productores agropecuarios.

“Y hablando de seguridad y soberanía alimentaria, estamos avanzando hacia nuestra meta de salir del mapa de la subalimentación, la meta de Hambre Cero. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), nuestro país ha experimentado una significativa reducción en el índice de subalimentación, pasando la población subalimentada del 8.3% en el 2020 a un 3.6% en el pasado año”, destacó Abinader.

“Estamos seguros de que alcanzaremos la Meta de Hambre Cero antes del 2028 basándonos en la aplicación del conjunto de medidas focalizadas con este propósito, las cuales incluyen el acompañamiento de nuestros alcaldes y directores municipales”, concluyó Abinader.