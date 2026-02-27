Luis Abinader anuncia reforma educativa integral para impulsar el desarrollo del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante su rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader afirmó que el desarrollo de una nación no se logra únicamente mediante decretos, leyes o inversiones, sino a través de la formación de su gente, razón por la cual reiteró el compromiso de su gobierno con una transformación profunda de la educación dominicana.

El mandatario anunció el impulso de una reforma legislativa y curricular orientada a diseñar un nuevo sistema educativo capaz de formar el capital humano necesario para duplicar el tamaño de la economía nacional hacia el año 2036.

En ese sentido, subrayó que la educación no debe verse como una política de gobierno, sino como un proyecto nacional que requiere el más amplio proceso de consulta y concertación entre todos los sectores.

Abinader recordó que desde el inicio de su gestión se asumió que la educación y la salud debían convertirse en prioridades nacionales permanentes, y no en políticas ordinarias. Aseguró que los esfuerzos del Estado han estado dirigidos a elevar la calidad educativa a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la primera infancia hasta la formación técnica y superior, alineando la enseñanza con las necesidades del mercado laboral y la visión de desarrollo del país.

En ese contexto, destacó los avances en la atención integral a la primera infancia. Indicó que, junto al INAIPI, fueron inaugurados 15 nuevos centros, beneficiando a más de 13 mil niños y niñas, lo que permitió ampliar la cobertura a 155,937 infantes en 739 centros CAIPI y CAFI a nivel nacional. Además, 44,715 niños recibieron alimentación acorde a sus requerimientos nutricionales, mientras que 6,807 familias fueron impactadas con servicios de acompañamiento integral en salud, nutrición, educación, protección e inclusión.

El presidente también informó que 131 comunidades recibieron apoyo para asegurar entornos favorables al desarrollo infantil y que 2,662 niños y niñas con discapacidad accedieron a atención especializada. Como parte de la expansión del nivel inicial, señaló que en el período escolar 2024-2025 se inscribieron 40,024 niños en el primer ciclo, un incremento de 2,796 respecto al año anterior, elevando la tasa neta de cobertura de 7.10 a 7.60.

En el segundo ciclo del nivel inicial, la matrícula alcanzó los 350,000 estudiantes, con un aumento de 6,696 alumnos, lo que representa un 87.52 % de avance hacia la meta presidencial de llegar a 400,000 niños al 2028, reflejando —según el jefe de Estado— el compromiso de convertir la educación en el eje central del desarrollo nacional.