Luis Abinader entrega nuevo Hospital en Dajabón para fortalecer la atención de salud en la frontera

Dajabón.– El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el nuevo Hospital Provincial Matías Ramón Mella en Dajabón, que llega para reforzar la Red Pública de Salud y garantizar acceso a servicios médicos dignos y cercanos a miles de familias que residen en esa zona fronteriza.

Tras un recorrido por sus instalaciones, junto al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, el jefe de Estado reiteró que la mejoría constante de los servicios básicos y esenciales son una prioridad de su gobierno, resultando esto en mejor calidad de vida para la gente.

Como es su costumbre, pidió a los comunitarios cuidar de este nuevo espacio y resaltó el importante papel del voluntariado para la supervisión eficaz y transparente de las operaciones del hospital. “Confío plenamente en la capacidad y el amor a la comunidad de cada uno de ustedes”, concluyó Abinader.

Dajabón da la bienvenida a su nuevo hospital: un paso hacia la salud digna

Además, adelantó que pronto se pondrá en marcha la remodelación del hospital del municipio de Restauración.

La nueva y moderna infraestructura hospitalaria de dos niveles desarrollada por el Ministerio de la Vivienda (MIVED), cuenta con área para hemodiálisis, siendo este uno de los componentes de mayor relevancia para la provincia ya que los pacientes podrán recibir el servicio sin trasladarse a zonas más lejanas. La misma entrará en funcionamiento el próximo 6 de abril.

Con 6,800 metros cuadrados de construcción, el Hospital Matías Ramón Mella tiene 102 camas, Emergencia, varias unidades de cuidados intensivos, área de salud mental, sala de parto, imágenes diagnósticas, laboratorio, farmacia, odontología y ginecología.

Los usuarios también tendrán acceso a sala de lactancia, inmunizaciones, anatomía patológica, área de tuberculosis, salud integral, servicios generales, entre otras especialidades médicas. La inversión en esta obra asciende a RD$1,807 millones.

Entrada gradual de servicios

El ministro de la Vivienda, Víctor -Ito- Bisonó, comprometido con el bienestar de la población, indicó que con la entrega de esta estructura sanitaria se sustituye la antigua instalación, que no brindaba la seguridad y calidad que merece la ciudadanía.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, informó que en los próximos días iniciará el traslado y capacitación del personal y la puesta en operación gradual de los servicios.

Este 16 de febrero comenzarán las consultas médicas y servicios de imágenes y laboratorio mientras que para el 9 de marzo se pautó la entrada en operación de las áreas de Emergencia, hospitalización, quirófanos y UCI. El resto de los servicios estará disponible a partir del mes de abril.

Asistieron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; la gobernadora Severina Gil Carrera; el senador Manuel María Rodríguez Ortega; el alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Riverón.