Luis Abinader inaugura ampliación Acueducto Barrera de Salinidad

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, una obra que adiciona 136 millones de galones diarios de agua potable y beneficia a casi dos millones de habitantes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

La obra, ejecutada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), contó con una inversión de US$142 millones y fue desarrollada en dos fases, señaló la Presidencia.

Según una nota, la primera fase permitió recuperar 2 metros cúbicos por segundo, trabajos que fueron inaugurados en 2023.

Agrega que la segunda etapa incorporó otros 2 metros cúbicos por segundo, elevando la producción total del sistema a seis metros por segundo.

Este incremento se traduce en mayor volumen, presión y continuidad del servicio, impactando de forma directa a los usuarios de Santo Domingo Este y fortaleciendo de forma significativa el abastecimiento en Santo Domingo Norte.

El Acueducto Barrera de Salinidad, refiere el texto, fue puesto en funcionamiento en 2004 para producir 4 metros cúbicos por segundo de agua potable captados desde el río Ozama, evitando la intrusión de aguas del mar Caribe.

Señala que con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, su eficiencia disminuyó hasta producir menos de 2 metros cúbicos por segundo.

entrega Acueducto Monción

El sábado, Abinader también inauguró el acueducto múltiple Monción-Sabaneta, en Santiago Rodríguez, para garantizar el suministro de agua potable a esta comunidad y fortalecer los servicios básicos.

El acueducto dará agua potable a más de 50 mil habitantes, impulsará el crecimiento económico y responde una demanda histórica comunitaria.

El mandatario además entregó los techados del municipio Villa Los Almácigos en el Centro Educativo Carlos González Núñez y el de la Escuela La Trinitaria, en ese mismo municipio, para fortalecer el deporte, la recreación, la integración comunitaria y la infraestructura educativa en estas localidades.

Supervisa construcción UASD

El mandatario también realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción del Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Ignacio de Sabaneta, en la misma provincia, donde constató el avance de esa importante obra educativa que fortalecerá la oferta académica en la Línea Noroeste.

La obra tendrá más de mil estudiantes, ampliando el acceso a la educación superior en la provincia.