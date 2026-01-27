Luis Abinader juramenta comisión que supervisará obras deportivas con fondos recuperados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader, juramentó este lunes la comisión de veeduría que tendrá a su cargo supervisar las obras de infraestructura deportiva que serán ejecutadas con fondos por más de RD$2 mil millones provenientes de recursos recuperados de actos de corrupción, como parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.

La comisión de veeduría está integrada por el doctor José Joaquín Puello, expresidente del Comité Olímpico Dominicano; el doctor Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional; el arzobispo de Santiago y presidente del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez; y los comunicadores Luisin Mejía, presidente de Centro Caribe Sport y miembro del Comité Olímpico Internacional y Persio Maldonado, referente de la ética y la moral en la comunicación dominicana.

Presidente Abinader

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la veeduría ciudadana en este proceso, al considerar que su acompañamiento garantiza los más altos niveles de transparencia, rendición de cuentas y supervisión en cada una de las etapas de ejecución de las obras.

El jefe de Estado agradeció de manera especial a los integrantes de la comisión por aceptar esta responsabilidad, al tiempo que subrayó que su solvencia moral, trayectoria y formación profesional constituyen una garantía para el uso adecuado de los fondos públicos destinados a estas inversiones.

Asimismo, Abinader informó que, tras varios meses de trabajo técnico, diseños y elaboración de los términos de referencia, este mismo día serán publicadas las licitaciones correspondientes a las obras, conforme a lo indicado por la Dirección de Planificación y el Ministerio de Deportes, las cuales se desarrollarán bajo la supervisión directa de la comisión juramentada.

Obras a ejecutar

Entre las obras que serán ejecutadas con estos fondos figuran el remozamiento total del Centro Olímpico de San Pedro de Macorís; la reconstrucción del polideportivo de San Juan de la Maguana; la construcción de 23 techados multiuso en igual número de municipios que aún no cuentan con este tipo de infraestructura; y la rehabilitación integral del Centro Olímpico de La Vega, incluyendo la piscina olímpica, la pista de atletismo, la construcción de una nueva arena y otras instalaciones deportivas.

Ministro de Deportes

De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, explicó que la conformación de esta comisión responde a una instrucción directa del presidente Abinader, quien dispuso que los RD$2,000 millones recuperados de la corrupción fueran invertidos en infraestructuras deportivas, bajo el acompañamiento de una veeduría integrada por personalidades de reconocida ética y credibilidad.

El ministro Cruz resaltó que estas inversiones permitirán cerrar una brecha histórica en materia de infraestructura deportiva, al tiempo que impactarán positivamente a la juventud, la niñez y a las comunidades, ya que los techados y polideportivos también funcionan como centros de integración social, cultural y comunitaria.