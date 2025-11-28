Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader encabezará este sábado y domingo una serie de actividades en el Distrito Nacional y Santiago que incluyen un almuerzo navideño con militares activos y pensionados, así como inauguraciones de obras educativas, deportivas y culturales, impulsando aún más el desarrollo nacional.

Distrito Nacional

El jefe de Estado dará inicio a su agenda de trabajo a las 10:30 de la mañana al participar en el XIX Congreso Nacional Ordinario "Un Nuevo Contrato Social”, que se celebrará en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Posteriormente se dirigirá al Ministerio de Defensa, donde sostendrá un almuerzo navideño con 1,500 militares activos, reafirmando su respaldo a las Fuerzas Armadas dominicanas.

Santiago

Una vez concluido el almuerzo, el presidente Abinader se trasladará a la ciudad de Santiago, donde encabezará una jornada de inauguraciones de obras, empezando por el Centro Educativo Prof. Ceferino Bonilla Reyes en Hato del Yaque, elevando el nivel de aulas en esa comunidad y brindando mayor oportunidad de educación y progreso.

Luis Abinader lidera agenda de inauguraciones y almuerzos navideños con militares este fin de semana

Luego realizará una visita de supervisión al programa de asfaltado en el sector Los Solares, que permitirá agilizar el tránsito y brindar una movilidad más segura y eficiente.

Posteriormente se dirigirá a la comunidad La Yagüita de Pastor para la inauguración de un polideportivo. Asimismo, se entregará el polideportivo municipal de Rafey. Ambas obras contribuyen con el sano desarrollo y esparcimiento de niños, jóvenes y adultos.

La agenda del mandatario continúa con un encuentro con directivos de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), en el Auditorio de Ciencia de la Salud de la PUCMM, y concluirá con la inauguración del Centro Cultural Banreservas en el antiguo Hotel Mercedes.

Domingo, Distrito Nacional

La agenda del mandatario inicia este domingo con un almuerzo con militares pensionados en el Ministerio de Defensa.