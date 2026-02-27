Luis Abinader posiciona a INFOTEP como pilar de la transformación productiva del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó este 27 de febrero el fortalecimiento y la expansión sin precedentes del INFOTEP como uno de los pilares estratégicos para impulsar la productividad, la empleabilidad y la movilidad social en la República Dominicana.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario subrayó que en el año 2025 la institución atendió a más de 1 millón 83 mil participantes en todo el territorio nacional, ampliando capacidades en áreas clave para la economía y respondiendo directamente a las demandas de los sectores productivos.

“El desarrollo no se decreta, se construye formando a su gente”, expresó el jefe de Estado al reafirmar que la preparación del capital humano es esencial para alcanzar la Meta RD 2036, que busca duplicar el tamaño de la economía en una generación.

El presidente resaltó que más de 6,600 empresas recibieron asistencia en capacitación y desarrollo del talento humano a través del INFOTEP, fortaleciendo la productividad empresarial y elevando las oportunidades de inserción laboral para miles de trabajadores.

Asimismo, informó que durante 2025 fueron abiertos nueve nuevos centros de capacitación, ampliando la cobertura formativa y reduciendo brechas territoriales. “De ocho instalaciones que encontramos en 2020, hoy hemos llegado a 67”, puntualizó, al destacar el crecimiento estructural de la institución en los últimos años.

El mandatario vinculó este fortalecimiento con la estrategia nacional de transformación productiva, especialmente en sectores de alto valor agregado como tecnología, semiconductores e industrias avanzadas, donde el país apuesta por formar el personal calificado que demandan las nuevas inversiones.

Abinader afirmó que la formación técnica profesional constituye una herramienta determinante para reducir la pobreza, mejorar los ingresos y aumentar la formalidad laboral. En ese contexto, señaló que la formación dual impulsada por el INFOTEP será clave para alcanzar la meta de reducir la pobreza general al 15% en los próximos años.

El presidente concluyó reiterando que la visión de desarrollo del Gobierno coloca la formación del talento humano en el centro de las políticas públicas, como vía para consolidar un crecimiento económico más inclusivo, sostenible y orientado a resultados concretos en la calidad de vida de la población.