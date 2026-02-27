Luis Abinader ya salió hacia el Congreso Nacional para su rendición de cuentas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, ya salió de su residencia este viernes hacia el Congreso Nacional para

presenta su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, en el marco del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Mientras que un amplio dispositivo de seguridad y el constante movimiento de autoridades y figuras públicas marcaron desde tempranas horas el ambiente para su llegada.

En los alrededores del Palacio Legislativo se observó un reforzamiento de la seguridad, con la presencia de miembros de distintos cuerpos castrenses y policiales, así como controles de acceso más rigurosos para el personal acreditado y los invitados especiales.

¿Cómo está el Congreso?

Para la ocasión, colaboradores del Senado realizaron la instalación de carpas, tarimas y acondicionaron el salón de la Asamblea Nacional, desde donde el presidente Abinader presentará su rendición de cuentas a todo el país.

Para el acto de rendición de cuentas han sido convocados los 222 congresistas que conforman el Poder Legislativo (32 senadores y 190 diputados); fueron invitados el cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno dominicano, funcionarios del Poder Ejecutivo y presidentes de las demás instituciones del Estado y organismos autónomos y descentralizados, así como empresarios y representantes de los partidos políticos.

A las 9:00 de la mañana se dará inicio a la primera legislatura ordinaria correspondiente al año legislativo del periodo constitucional 2026-2027, con la instalación, por separado, de ambas cámaras legislativas en sus respectivos hemiciclos.

Las cámaras designarán las comisiones bicamerales que recibirán al excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader Corona, a su llegada al palacio del Congreso Nacional.

En la apertura de la primera legislatura ordinaria, las dos cámaras sesionarán simultáneamente y designarán a senadores y diputados para depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria.