El emotivo mensaje del Rey Carlos III al presidente Luis Abinader

Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de la República Dominicana, el rey Carlos III envió este viernes un mensaje de felicitación al presidente dominicano y al pueblo del país, en el que resaltó la amistad histórica y los lazos bilaterales entre ambas naciones.

En la misiva, difundida por la Embajada Británica en Santo Domingo, el monarca expresó, en nombre suyo y de su esposa, sus más sinceras felicitaciones y cálidos buenos deseos a los dominicanos, destacando la fecha como una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la perdurable relación entre el Reino Unido y la República Dominicana.

Carlos III reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en los años venideros y subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta frente a los desafíos globales, en especial aquellos relacionados con el cambio climático y la preservación del medio ambiente.

Carta

A continuación la carta íntegra:

Embajada Británica en Santo Domingo

Mensaje de Su Majestad El Rey Carlos III

En ocasión del Día de la Independencia de la República Dominicana

“Estimado Sr. Presidente,

Con motivo del Día de la Independencia de la República Dominicana, mi esposa y yo deseamos expresar a Su Excelencia y al pueblo dominicano nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros más cálidos buenos deseos.

Este día constituye una valiosa ocasión para reflexionar sobre la perdurable amistad entre nuestras naciones. Me brinda profundo aliento la fortaleza de nuestros lazos bilaterales y reitero mi compromiso de continuar fomentando una cooperación aún más estrecha en los años venideros.

Ante los desafíos compartidos de nuestra época, en particular aquellos relativos al clima y a la preservación de nuestro mundo natural, tengo la esperanza de que nuestros países continúen trabajando juntos en la búsqueda de soluciones significativas y duraderas.

Mi esposa y yo enviamos nuestros más sinceros saludos a usted y a todos los dominicanos, deseándoles paz, prosperidad y bienestar en el año por venir.

Charles R.”