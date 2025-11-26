Madre de testigo herido en SDE: “Me le dio cinco tiros y ahora está entre la vida y la muerte”

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Entre lágrimas que delatan un profundo dolor, la madre de Brayan Juan Pablo Rosa —atacado a tiros la tarde de este martes en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, adonde acudió como testigo en un caso contra un supuesto capo de Boca Chica— afirmó que su hijo se debate entre la vida y la muerte y clamó por justicia.

Belkis Rosa Franco responsabilizó del atentado a un hombre al que solo identificó como “Guindo”, presunto líder de la banda “Los Fantasmas”, quien habría aprovechado el receso de la audiencia que conocía el Segundo Tribunal del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.

“La audiencia era para las 10:00 y la aplazaron para las 2:00 de la tarde. Ahí, desde la cárcel, Guindo mandó a su gente a acecharme a mi hijo; me le dieron cinco tiros y ahora está entre la vida y la muerte”, manifestó la progenitora a las afueras del centro médico donde el joven es asistido.

La señora también se preguntó: “¿Cómo la justicia está trabajando aquí (en República Dominicana)? ¿Cómo en un sitio de justicia están pasando cosas así?”, al tiempo de señalar que su vástago permaneció herido en el pavimento por un tiempo, sin que nadie lo socorriera.

“Mi hijo tirado ahí y nadie hacía nada”, dijo Belkis Rosa Franco.

De igual forma, denunció que esta no es la primera vez que intentan quitarle la vida a Brayan, ya que en varias ocasiones han tiroteado la vivienda donde reside junto a sus otros hijos menores de edad.

“Me han tiroteado mi casa cuatro veces. Yo he tenido que dormir en el suelo con mis hijos chiquitos y de todo. Hoy mi hijo tenía que ir porque era testigo de ese caso, y la gente de él me lo tirotearon”, pronunció la madre.

El joven que fue atacado a tiros quedó con múltiples heridas de bala.

Buscan a "Anyelo" y "Cartucho"

La Policía Nacional informó que, por el trágico hecho, persigue a Ángelo Omar Puello (alias “Anyelo”) y a Joel Andrés Samboy Regalado (alias “Yoel Capotillo” / “Cartucho”), para que respondan ante la justicia.

“Las unidades investigativas desarrollan amplias labores de búsqueda para su captura”, sostuvo la uniformada.

Añadió que, en la escena, la Policía Científica recolectó cinco casquillos calibre 9 mm, los cuales serán analizados para fortalecer el proceso investigativo.

“De acuerdo con las declaraciones de un testigo presencial, el ataque ocurrió alrededor de las 13:50 horas (del martes 25 de noviembre), momentos después de que el ahora herido concluyera una audiencia en el Segundo Tribunal del Distrito Judicial de Santo Domingo Este”, comunicó la Policía.

Deportado de Estados Unidos

Ángel David Medina Paredes (Guindo) arribó el pasado julio a la República Dominicana deportado desde los Estados Unidos, donde fue ubicado y apresado tras intensas labores investigativas, de seguimiento y contactos internacionales.

Inmediatamente, fue trasladado por las autoridades dominicanas hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal, bajo un riguroso dispositivo de seguridad.

Ángel David Medina Paredes (Guindo)Fuente externa

¿De qué se le acusa?

Según informó la Policía Nacional, en diciembre del año 2024, Guindo es autor de múltiples delitos en el país.

A continuación, te compartimos su prontuario criminal:

• 21/05/22: Asalto a un camión de valores el día 21 de mayo de 2022, en la estación de gas de nombre Tropi Gas, ubicada en la Av. España esquina Terminal Esso, del sector Los Mameyes.

• 21/01/23: Asesinato de Pabel Zabala Castro en fecha 21 de enero de 2023.

• 24/04/23: Asesinato de Eduardo Castillo de los Santos (a) «El Chino» en fecha 27 de abril de 2023.

• 29/08/23: Asaltar un vehículo de la Dirección Penitenciaria y liberar al reconocido delincuente Jony Oscar Charles Juan, alias «Jhonny La Pluma», en fecha 29 de agosto de 2023.

• 21/09/23: Asesinato de Eddy Marte Gómez (a) «Leno» en fecha 21 de septiembre de 2023.

• 21/11/23: Asesinato de Radhames Hidalgo Paredes en fecha 21 de noviembre de 2023.

• 28/10/24: Asalto a la joyería Argenis Oro, en el sector de San Luis, Santo Domingo Este, el día 28 de octubre de 2024.