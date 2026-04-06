Mantenimiento preventivo de ETED afectará el servicio eléctrico en varias comunidades este martes

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este martes 7 de abril de 2026, realizará mantenimiento preventivo al campo de línea de la subestación 69 kV SPM – ZF SPM Chentec, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Debido a estos trabajos, el servicio eléctrico será interrumpido en las comunidades de Cayacoa y Guavaberry de la provincia de San Pedro de Macorís. Asimismo, se verán afectadas varias empresas de la zona, entre ellas: Zona Franca San Pedro de Macorís, Coastal Petroleum Dominicana, la Universidad Central del Este, Zona Franca San Pedro AES, Zona Franca San Pedro Chentec y los servicios de la estación Sultana del Este.

La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, y destaca que estas labores son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.