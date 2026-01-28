Marcha por la Cordillera Septentrional: qué reclaman y por qué importa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este miércoles fue convocada una marcha vehicular pacífica con el objetivo de proteger la Cordillera Septentrional, tras la aprobación de un proyecto de exploración minera que abarca zonas de las provincias Puerto Plata y Santiago.

La convocatoria fue realizada por el padre Ramón “Nino” Bravo y otros religiosos, quienes llamaron a concentrarse a partir de las 8:00 de la mañana en la circunvalación norte, próximo a la autopista Duarte, con dirección a Santiago.

Los organizadores explicaron que la manifestación busca expresar el rechazo comunitario al proyecto. “La negación del permiso social que necesitan para ellos seguir adelante. Diremos no a la explotación de la Cordillera Septentrional”, señalaron.

La marcha está pautada de 8:00 a 11:00 de la mañana y los participantes deberán mantener las luces de sus vehículos encendidas durante el recorrido.

El País Defensores cordillera marcharán José Alfredo Espinal

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas aseguró que “hasta ahora no se han producido hallazgos de importancia ni existe ningún plan de intervención o explotación en la Cordillera Septentrional”, y precisó que los trabajos realizados han sido exclusivamente de carácter exploratorio.

La entidad explicó que la concesión de exploración fue otorgada en julio de 2024 y que la actual administración no tiene planes de favorecer la explotación minera en esa zona del país.

Asimismo, indicó que en octubre del pasado año se realizaron pruebas geofísicas aerotransportadas y que, de acuerdo con los informes técnicos remitidos a la autoridad minera, los resultados no fueron satisfactorios para identificar yacimientos de interés económico, por lo que no se ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo o explotación.