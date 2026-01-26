Marchan desde el Metro de Santo Domingo hacia Palacio de Justicia contra impunidad

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Familiares, amigos y relacionados de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set, se concentraron y marcharon indignados este domingo hacia el Palacio de Justicia por la lentitud del sistema de justicia dominicano para castigar a los responsables.

Entre llantos y rabia por la impotencia, los manifestantes, concentrado frente a la estación del Metro de Santo Domingo, profesor Juan Bosch, levantaron pancartas, letreros y otros objetos en los que reclamaban la aplicación de justicia contra los propietarios del Jet Set, donde murieron más de 230 personas, una gran cantidad de lesionados y traumatizados.

Entre los reclamos del Movimiento Justicia Jet Set resaltaban, entre otros, cárcel para los asesinos, por la verdad, la memoria y la justicia, así como justicia por cada uno de los que murieron en la tragedia.

Los familiares y relacionados también mostraban fotografías de sus seres sin vida, muchos de los cuales dejaron huérfanos a sus hijos, que ahora son atendidos por abuelos, hermanos y otros familiares.

Entre los manifestantes se encontraba el padre Rogelio Cruz, obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña (ICAP) para República Dominicana y el Caribe, manifestó que la magnitud del caso es tan grande que no puede venir ahora Antonio Espaillat, que ha resuelto, con cheles, al 70 % de los afectados y que hay un movimiento para atender a los huérfanos.

“Es como decir que no son nadie, que no son seres humanos; es un atrevimiento de él y una una burla a todos los dominicanos, a la justicia dominicana, es una forma de decir mate uno, mate dos, no hay justicia”, expresó Cruz.

Consideró que es tan grande el caso que no hay forma de que la lucha sea detenida, por lo que el aniversario convocan a una gran manifestación en el lugar de los hechos.

Rafael José Navarro, padre de Evelin María de León, una de las víctima, expresó con rabia su indignación acusando a Espaillat de quitarle la vida a su hija de 35 años, quien dejó a dos hijas en la orfandad, las que cuida.

Ismael Antonio Díaz y Manuel Antonio Díaz, así como su esposa Patria Matos, perdieron la vida la madrugada de la tragedia, dejaron a varios huérfanos, con consecuencias impredecibles para ellos.

Minerva Villa de Díaz, abuela de algunos los fallecidos en Jet Set, tuvo que ser auxiliada por sus familiares que les acompañaban en la manifestación, debido a que estuvo a punto de un ataque de nervios.

A casi 10 meses del hecho ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo de Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, el proceso judicial continúa su curso en medio de cuestionamientos, reclamos de justicia y una creciente presión social por parte de los familiares de las víctimas.

El derrumbe, considerado una de las mayores tragedias registradas en centros de entretenimiento del país, dejó 234 fallecidos, 221 murieron en el lugar, el resto falleció posteriormente en distintos centros de salud. Entre las víctimas mortales figura el propio Rubby Pérez, quien amenizaba la actividad al momento del colapso.