María Herenia aparece en Los Alcarrizos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una mujer identificada como Herenia, quien había sido reportada como desaparecida, fue localizada este lunes en el municipio de Los Alcarrizos, según informaron sus familiares.

De acuerdo con la información suministrada, la mujer ya logró comunicarse con sus parientes y actualmente se encuentra en una cafetería bajo el resguardo de una señora, en espera de ser recogida por su familia.

Herenia había sido vista por última vez en la urbanización Máximo Gómez, lo que generó preocupación entre sus allegados, quienes habían alertado que no portaba documentos personales y que su estado de salud es delicado.

Tras su localización, la familia agradeció a las personas que colaboraron con la difusión de la información, lo que permitió dar con su paradero en corto tiempo.