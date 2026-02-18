Masha despide a su amiga Dominique Nathalia Gómez Cabrera con emotivo mensaje y video

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

“Mi princesa, gracias por todo lo que me diste en vida”. Con esas palabras inicia el emotivo mensaje que Ashley Mariel Victoriano Sánchez (Masha) dedicó a su amiga Dominique Nathalia Gómez Cabrera, quien falleció el lunes tras ser impactada de bala cuando se desplazaba en un vehículo junto a la artista urbana y otras personas, en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional.

“Mi reina linda, te amo hasta el cielo. Mi reina linda, siempre la mejor y la más linda”, continuó diciendo Masha en el escrito publicado junto a un video en su cuenta de la red social Instagram.

Asimismo, la intérprete de "Tropical" aseguró que, tras el fallecimiento de la joven de 22 años, se ha quedado sin fuerzas, y afirmó que los culpables del crimen “pagarán”.

“Nunca te abandoné, mi amor. No tengo las fuerzas suficientes para seguir, mi niña. Cuánto sufrimiento, te amo. Esa gente va a pagar lo que te hicieron”, declaró.

Ashley Mariel Victoriano Sánchez también negó tener responsabilidad en el ataque cometido la madrugada del lunes, como —según señala— aseguran varias personas.

“Y ahora, además de extrañarte, tengo que cargar con palabras que duelen. Hay personas que dicen que soy culpable, que tuve algo que ver, y no es verdad. Mi corazón sabe la verdad. Dios sabe la verdad. Tú sabes la verdad. Jamás te habría hecho daño. Si hubiera podido cambiar el destino, lo habría hecho sin pensarlo. Si hubiera podido protegerte con mi propia vida, lo habría hecho. Me duele que manchen nuestra historia con rumores, cuando lo único que existió entre nosotras fue amor sincero”, pronunció.

Sobre el caso

El deceso de Gómez Cabrera se produjo mientras recibía asistencia médica en un centro de salud, según informó el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

Pesqueira indicó que los agresores también viajaban en un vehículo, en el que emprendieron la huida del lugar con rumbo, hasta el momento, desconocido.

“Estamos enfocados en apresar a estos delincuentes que le quitaron la vida a la joven Dominique Gómez Cabrera”, enfatizó.

Asimismo, Diego Pesqueira agregó que en el vehículo impactado también viajaban Jhakomo Hernández de la Rosa, quien fue detenido para fines de investigación.

“En estos momentos estamos en el proceso de seguimiento al caso, a cargo del Ministerio Público… Nuestros agentes están realizando los levantamientos de cámaras correspondientes para poder armar el caso y despejar cualquier duda en torno a los agresores”, señaló.