Semana Santa 2026: Los días en que no se come carne y qué puedes preparar

La Semana Santa es un tiempo de recogimiento y tradición en el que, para millones de creyentes, la alimentación también adquiere un sentido especial. La práctica más extendida es la abstinencia de carne roja y blanca en días determinados, como muestra de respeto y penitencia.

Días de abstinencia en 2026

• Miércoles de Ceniza – 18 de febrero.

• Todos los viernes de Cuaresma – del 20 de febrero al 3 de abril.

• Viernes Santo – 3 de abril.

En estas fechas, la costumbre invita a sustituir la carne por pescado, mariscos o preparaciones vegetarianas.

Qué preparar sin carne

La gastronomía ofrece múltiples opciones que combinan tradición y sencillez:

• Potaje de vigilia: garbanzos con espinacas y bacalao.

• Sopa de ajo: económica y reconfortante.

• Buñuelos de bacalao: populares en reuniones familiares.

• Patatas a la importancia: alternativa vegetariana sin carne.

• Quiche de verduras: opción moderna y versátil.

• Torrijas y arroz con leche: postres típicos de la temporada.

Una tradición que se adapta

Aunque la abstinencia de carne es una práctica religiosa, muchas familias la mantienen como parte de su identidad cultural. Hoy, las recetas vegetarianas y veganas se suman a las opciones clásicas, ofreciendo variedad y creatividad en la mesa.

La Semana Santa 2026 será, una vez más, un momento para combinar la espiritualidad con la tradición culinaria, recordando que incluso un plato sencillo puede convertirse en símbolo de respeto y unión familiar.