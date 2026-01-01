Maternidad La Altagracia registra el primer nacimiento del año 2026: es hija de una menor de edad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA) registró el primer nacimiento del año 2026, marcando así el inicio del nuevo año con la llegada de una bebé de sexo femenino, quien nació en perfecto estado de salud.

El alumbramiento se produjo a las 6:49 de la mañana del primero de enero, mediante cesárea, debido a no progreso de labor de parto. La recién nacida pesó 7 libras y 5 onzas, según informaron las autoridades médicas del centro de salud.

La madre es una adolescente de 16 años, de nacionalidad dominicana y residente en el sector La Zurza, ingresó al hospital a la 1:21 de la madrugada por el área de emergencia, con un embarazo a término de 39 semanas.

El director general del centro, doctor Jorge Jiménez, ofreció la información y felicitó a los padres por la llegada de su hija, destacando que tanto la madre como la bebé se encuentran en buenas condiciones de salud.

La recién nacida llevará por nombre Yaidelyn, y su nacimiento estuvo bajo la responsabilidad de un equipo multidisciplinario, integrado por médicos ginecobstetras, perinatólogos, anestesiólogos, así como personal de enfermería, quienes garantizaron una atención oportuna y segura.

Por su parte, la madre expresó su agradecimiento por el trato humanizado recibido por parte del equipo médico durante todo el proceso de parto.