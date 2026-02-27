Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La Policía Nacional informó ayer el apresamiento de un hombre acusado de ocasionar la muerte a otra persona por una supuesta disputa relacionada con una motocicleta, en un hecho ocurrido el pasado sábado, en el sector Los Salados, de esta ciudad.

El reporte policial señala que miembros de Miembros de la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra las Personas, arrestaron mediante orden judicial a Samuel Evangelista Hierro Dros, alias “Bili” y/o “Patria”, de 30 años, señalado como presunto responsable de la muerte del joven Ángel Luis Pérez y/o “No-Pike” Desvarennes, de 25 años.

El arresto se produjo en cumplimiento de una orden judicial, tras ser buscado por su supuesta implicación en el homicidio.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho se originó en medio de una riña motivada por una discusión relacionada con una motocicleta propiedad del hoy occiso, que alegadamente había sido tomada sin su consentimiento.