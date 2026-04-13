Mayor educación para personas con autismo

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La Fundación Manos Unidas Por el Autismo reclamó aceptar en República Dominicana que la “la educación es un derecho y debe ser para todos”, porque es como esta población contribuye a una sociedad más informada, empática e inclusiva, y lo hizo durante la décima primera caminata “Dale Color a Mi Vida”.

Cientos de participantes, personas que viven con autismo, sus familiares y amigos, recorrieron dos kilómetros en el Jardín Botánico Nacional Rafael María Moscoso. Este es el mes de esa condición.

El momento máximo, que parecía cortar la emoción con una hebra de hilo, fue cuando a coro como en una sola voz e los presentes entonaron la canción “Que canten los niños”.

Jahily Hernández Custodio, un niño que vive con autismo y quien ha es conocido por su inteligencia y su versatilidad, interpretó la canción que el cantautor español José Luis Perales popularizó, como un homenaje a las aldeas SOS.

La directora de la Fundación, Odil Villavizar, agradeció el respaldo y deploró que, a pesar de los avances en materia de sensibilización, existen importantes brechas dentro del sistema educativo. Precisó que muchos niños, jóvenes y adultos con autismo no cuentan con las medidas de accesibilidad, ajustes razonables y acompañamiento necesario en los niveles de enseñanza, desde la educación inicial hasta la universitaria.