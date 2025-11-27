Merengue típico patrimonio cultural

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

En el Día Nacional del Merengue y en medio de algarabías, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de Ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de República Dominicana, de la autoría de Jorge Hugo Cavoli.

El pleno de la cámara baja acogió el informe favorable que rindió la Comisión Permanente de Cultura y sin oposición aprobó la pieza luego de escuchar las ponderaciones de varios diputados de la región del Cibao resaltando el valor del merengue típico.

El proponente del proyecto, diputado Jorge Hugo Cavoli, de la provincia María Trinidad Sánchez, manifestó que ese género fue la primera expresión musical que inició con las cuerdas y que luego adoptó el uso del acordeón que le dio origen, declarado en 2016 patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Me siento muy orgulloso en proponer este proyecto, porque los dominicanos llevamos esta música en la sangre”, dijo.