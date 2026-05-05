Temperaturas seguirán calurosas
Meteorología prevé chubascos aislados
Afectarán La Altagracia, La Romana, San Pedro, San Cristóbal, Monte Plata, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados, sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Sin embargo, el organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que en la mayoría de provincias las lluvias serán escasas.
En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que continuarán calurosas, debido a la época del año y al viento cálido del sureste.
La temperaturas mínima estará en 23 °C y 25 °C y la máxima en 31 °C y 33 °C.
Es recomendable que la población ingiera suficiente agua, vista ropas ligeras de colores claros y que evite la exposición prolongada al sol, en especial entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.