Meteorología prevé chubascos aislados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy chubascos aislados, sobre La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, Santiago, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Sin embargo, el organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que en la mayoría de provincias las lluvias serán escasas.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que continuarán calurosas, debido a la época del año y al viento cálido del sureste.

La temperaturas mínima estará en 23 °C y 25 °C y la máxima en 31 °C y 33 °C.

Es recomendable que la población ingiera suficiente agua, vista ropas ligeras de colores claros y que evite la exposición prolongada al sol, en especial entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.