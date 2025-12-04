Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Temperaturas bajas

Meteorología prevé escasas lluvias hoy

Indomet

EMILIO GUZMÁN M.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy escasas lluvias, aunque no descarta que ocurran chubascos aislados en María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata y Monseñor Nouel, debido al arrastre del viento y los efectos locales.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé lluvias débiles a moderadas, hasta primeras horas de la noche.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo informó que continuarán bajas, debido a la época del año y el viento fresco de dirección este/noreste, en especial en la noche y la madrugada en zonas de montañas y valles del país, con la presencia de episodios de nieblas.

Sobre el autor

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.

