Meteorología prevé escasas lluvias hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy escasas lluvias, aunque no descarta que ocurran chubascos aislados en María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata y Monseñor Nouel, debido al arrastre del viento y los efectos locales.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé lluvias débiles a moderadas, hasta primeras horas de la noche.

En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo informó que continuarán bajas, debido a la época del año y el viento fresco de dirección este/noreste, en especial en la noche y la madrugada en zonas de montañas y valles del país, con la presencia de episodios de nieblas.