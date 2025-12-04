Temperaturas bajas
Meteorología prevé escasas lluvias hoy
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy escasas lluvias, aunque no descarta que ocurran chubascos aislados en María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata y Monseñor Nouel, debido al arrastre del viento y los efectos locales.
Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé lluvias débiles a moderadas, hasta primeras horas de la noche.
En lo que respecta a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo informó que continuarán bajas, debido a la época del año y el viento fresco de dirección este/noreste, en especial en la noche y la madrugada en zonas de montañas y valles del país, con la presencia de episodios de nieblas.