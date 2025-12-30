Meteorología prevé escasas lluvias en el territorio

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy escasas lluvias y temperaturas bajas en gran parte del territorio nacional.

El organismo que predice las condiciones del tiempo dijo en su último informe, que observa un ambiente soleado y poco nuboso en el país, debido a que las condiciones estarán dominadas por un sistema de alta presión y una masa de aire con escaso contenido de humedad.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que seguirán bajas, tornándose más frías en zonas montañosas y los valles del país, donde podrían presentarse densas nieblas y neblinas, debido a la época del año (invierno) y al viento fresco del noreste.