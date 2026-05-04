Meteorología prevé escasas lluvias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy escasas precipitaciones, aunque no descarta que ocurran chubascos aislados sobre el litoral costero caribeño y en zonas de la Cordillera Central.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó, además, que en el Gran Santo Domingo estará medio nublado desde la mañana y que ocurrirán lluvias aisladas.

Temperaturas calurosas

En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología prevé que continuarán calurosas, la mínima entre 23 °C y 25 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Indomet recomienda a la población vestir ropas ligeras y de colores claros, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol ,en especial entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta verde para Valverde, en especial en las comunidades desde el contraembalse de la Presa de Monción hasta la confluencia con el Río Yaque del Norte.