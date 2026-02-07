Meteorología prevé lluvia en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias dispersas y ráfagas de viento hacia localidades del litoral Atlántico, la llanura Oriental, el suroeste y la cordillera Central.

El organismo informó además, que las precipitaciones afectarán localidades de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Santo Domingo, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Baoruco, Independencia, Barahona y Pedernales.

Meteorología prevé que las temperaturas estarán bajas, sobre todo en montañas y valles, con eventos de nieblas. La temperatura mínima estará en 19 °C y 21 °C y la máxima en 28 °C y 30 °C.

En la Costa Atlántica, Indomet vaticinó oleajes y vientos intensos.