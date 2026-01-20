Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Sistema de alta presión

Meteorología prevé lluvias dispersas hoy

Las precipitaciones ocurrirán en provincias de la zona noreste, este, sureste, el valle del Cibao y la Cordillera Central

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que un sistema de alta presión provocará lluvias dispersas sobre provincias del noreste, este, sureste, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las precipitaciones ocurrirán desde la tarde y que afectarán localidades de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana, Espaillat, Puerto Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santo Domingo y del Distrito Nacional.

En la Costa Atlántica desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, de Samaná, y en la Caribeña, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta Paraíso, de Barahona, Meteorología recomienda a frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones estar en puerto, por oleaje peligroso.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
