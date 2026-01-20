Meteorología prevé lluvias dispersas hoy

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que un sistema de alta presión provocará lluvias dispersas sobre provincias del noreste, este, sureste, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las precipitaciones ocurrirán desde la tarde y que afectarán localidades de La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana, Espaillat, Puerto Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Santo Domingo y del Distrito Nacional.

En la Costa Atlántica desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, de Samaná, y en la Caribeña, desde Isla Beata, en Pedernales, hasta Paraíso, de Barahona, Meteorología recomienda a frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones estar en puerto, por oleaje peligroso.