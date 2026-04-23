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COE aumenta alertas

Meteorología prevé lluvias fuertes en regiones

El organismo que prevé el tiempo informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta horas de la tarde.

Indomet

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EMILIO GUZMÁN M.
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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros fuertes, con tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre localidades del valle del Cibao, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo que prevé el tiempo informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta horas de la tarde.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones y tronadas.

Indomet dijo que la temperaturas mínima estará en 20 °C y 22 °C y la máxima en 28 °C y 30 °C.

Coe aumenta las alertas

De lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 22 las provincias bajo alerta, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas y deslizamientos de tierra.

En roja están Puerto Plata y Espaillat, mientas que en amarillas fueron colocadas Montecristi, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

El COE emitió alerta verde para San Juan, Dajabón Elías Piña, San Cristóbal, Samaná, Peravia, Duarte, Monte Plata, Valverde, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.

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