Meteorología prevé lluvias fuertes en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros fuertes, con tronadas y aisladas ráfagas de viento sobre localidades del valle del Cibao, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El organismo que prevé el tiempo informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y se extenderán hasta horas de la tarde.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones y tronadas.

Indomet dijo que la temperaturas mínima estará en 20 °C y 22 °C y la máxima en 28 °C y 30 °C.

Coe aumenta las alertas

De lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 22 las provincias bajo alerta, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas y deslizamientos de tierra.

En roja están Puerto Plata y Espaillat, mientas que en amarillas fueron colocadas Montecristi, Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

El COE emitió alerta verde para San Juan, Dajabón Elías Piña, San Cristóbal, Samaná, Peravia, Duarte, Monte Plata, Valverde, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y el Distrito Nacional.