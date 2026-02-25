Meteorología prevé lluvias moderadas a fuertes hoy

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Un sistema frontal provocará lluvias moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades de Montecristi, Dajabon, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monte Plata.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que en horas de la tarde y hasta la noche el sistema retrocederá hacia la porción oriental de Cuba, provocando aguaceros moderados a fuertes con tronadas aisladas sobre el noreste, el sureste la Cordillera Central, la zona fronteriza.

En el Gran Santo Domingo estará nublado con lluvias ocasionales.

