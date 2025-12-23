Meteorología prevé lluvias moderadas

Temperaturas estarán bajas
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias moderadas con posibles tronadas y ráfagas de viento en las regiones norte, noreste y la Cordillera Central. El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las precipitaciones serán provocadas por la incidencia de una vaguada y que afectarán a Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, San Cristóbal y Santo Domingo.
Prevé que las precipitaciones ocurran en la mañana y que se extiendan hasta la tarde. En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología pronostica que estarán bajas, en especial en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.
En el Gran Santo Domingo habrá lluvias dispersas y ocasionales hasta entrada la noche, con una temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C
