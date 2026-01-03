Temperaturas bajas
Meteorología prevé lluvias moderadas
En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas en la tarde.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias débiles y moderadas en localidades de El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago.
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las precipitaciones ocurrirán en la tarde y que en el resto del territorio nacional serán reducida.
Meteorología prevé que las temperaturas continuarán bajas, en especial sobre zonas montañosas y los valles del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblina.
En el Gran Santo Domingo habrá incrementos nubosos con lluvias débiles a moderadas en la tarde.
De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta verde para San Cristóbal, San Pedro, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El País
Perla Yokasta Santos: madre niega vínculos con banda y pide respeto a su hija
Lency Alcántara