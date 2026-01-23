Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy ocurrirán aguaceros moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, temperaturas, bajas en la noche y madrugada, en especial en montañas y valles.

Meteorología prevé vientos y olas anormales en la Costa Atlántica.