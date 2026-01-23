Habrá olas anormales
Meteorología prevé lluvias moderadas
Durante este viernes ocurrirán aguaceros moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre algunas provincias del país.
Hoy ocurrirán aguaceros moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña y Santo Domingo.
El País
¡Atención! Vaguada traerá lluvias intensas y noches frescas”
Lency Alcántara
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, temperaturas, bajas en la noche y madrugada, en especial en montañas y valles.
Meteorología prevé vientos y olas anormales en la Costa Atlántica.