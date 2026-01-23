Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Habrá olas anormales

Meteorología prevé lluvias moderadas

Durante este viernes  ocurrirán aguaceros moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre algunas provincias del país.

LLuvia

LLuvia

EMILIO GUZMÁN M.
Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

Hoy ocurrirán aguaceros moderados con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, temperaturas, bajas en la noche y madrugada, en especial en montañas y valles.

Meteorología prevé vientos y olas anormales en la Costa Atlántica.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
tracking