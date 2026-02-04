Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Meteorología prevé lluvias moderadas

Temperaturas seguirán bajas durante el día, debido a que el viento sureste elevará nueva vez la sensación de intenso frío

EMILIO GUZMÁN M.
EMILIO GUZMÁN M.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias dispersas y moderadas sobre localidades de Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Barahona y Pedernales. Informó además que las temperaturas continuarán baja durante el día de hoy y que un giro gradual del viento sureste elevará nueva vez la sensación térmica.

En la Costa Atlántica, desde Cabo San Rafael hasta Cabo Cabrón, Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, por vientos frecuentes y olas anormales, mientras que en el resto de la esa zona costera pueden operar cerca del perímetro sin ir mar adentro.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para La Altagracia, San Pedro de Macorís, Samaná, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Puerto Plata, San Cristóbal, Santo Domingo y para el Distrito Nacional.

