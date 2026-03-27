Meteorología pronostica fuertes lluvias en regiones

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy aguaceros fuertes, con tronadas y ráfagas de viento sobre localidades del litoral costero Atlántico, el sureste, el este, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza. El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las lluvias durarán hasta la noche, afectando a San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Elias Piña, San Juan de la Maguana, Samaná, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Temperaturas siguen bajas

Las temperaturas seguirán bajas durante la la madrugada, la mañana y la noche, sobre todo en montañas y valles del país, donde podrían ocurrir neblinas. La mínimas estará entre 19 °C y 21 °C, y la máximas entre 28 °C y 31 °C.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, por visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje anormal.

Doce provincias en alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a doce las provincias bajo alerta verde, debido a que persiste la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones repentinas.

Están en alerta La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná y Monte Plata.

También San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

COE recomienda seguir orientaciones de organismos de protección civil.