Metro de Santo Domingo: Restablecen operación en estación María Montez tras avería

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que la operación en la estación María Montez, ubicada en el Km 9 del Metro de Santo Domingo, se restableció a las 9:37 de la mañana, luego de registrar problemas en la llegada y salida de trenes.

Más temprano, la entidad explicó que la interrupción se debió a una avería en el “cambia-vía” alrededor de las 7:30 a.m., causada por los trabajos constructivos de la extensión de la Línea 2C.

Mientras se solucionaba la situación, OPRET habilitó un servicio alternativo mediante autobuses del Corredor de la Núñez y de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó para garantizar la movilidad de los usuarios.

“Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestros usuarios”, destacó la entidad en un comunicado publicado en sus redes sociales.