Falla interrumpe salida y llegada de trenes en estación María Montez del Metro

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) reportó este miércoles problemas en la llegada y salida de trenes hacia la estación María Montez, perteneciente a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Según informó la entidad, la situación se debe a una avería en el "cambia-vía" registrada alrededor de las 7:30 de la mañana, como consecuencia de los procesos constructivos que se ejecutan en la extensión de la Línea 2C.

“Para garantizar la movilidad de nuestros usuarios, se ha habilitado servicio alternativo mediante autobuses del Corredor de la Núñez y autobuses de la OMSA, operando en ambos sentidos entre María Montez y Pedro Francisco Bonó”, comunicó la OPRET a través de una publicación en sus redes sociales.

La institución señaló que el resto de las estaciones de la Línea 2 opera con normalidad y que la Línea 1 no presenta afectaciones.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y agradecemos su comprensión”, expresó.