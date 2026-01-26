Miembros de ANPA son convocados a una marcha

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La directiva de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (Anpa), anunció una marcha hacia el Palacio Nacional en demanda de respuestas a sus reivindicaciones. Para tales efectos convocó a los miembros de la organización.

El presidente de la Anpa, Víctor Hernández (Tito), informó que la actividad se realizará el 12 del próximo mes, y partirá de su sede, en el Centro de los Héroes, a las 10:00 de la mañana.

Dijo que “la decisión fue adoptada durante reunión del Pleno Nacional de Dirigentes de la Anpa, luego de constatar que, pese a los múltiples llamados al diálogo, las autoridades siguen sin responder a los problemas que afectan directamente la vida y la estabilidad de miles de profesionales agropecuarios”.

Recordó que entre las demandas planteadas al gobierno, figuran salario mínimo de RD$50,000; más de 1,600 pensiones pendientes y la reposición de 350 agrónomos cancelados.

Además, definición laboral de los técnicos del IAD, sumidos en incertidumbre tras su fusión con el Ministerio de Agricultura y el pago de más de cuatro meses de incentivos adeudados a los técnicos de Sanidad Vegetal.

Hernández, exsecretario de Agricultura, reiteró que “el ministro es nuevo, pero la lucha y las demandas (de la Anpa) son viejas”.

Expresó que ha solicitado por distintas vías una reunión con el titular de Agricultura, Oliverio Espaillat, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

El presidente de la Anpa advirtió que no habrá paz laboral en el sector agropecuario mientras persista el abandono, y llamó a los profesionales agropecuarios del país sumarse de manera masiva, pacífica y organizada a esta movilización.