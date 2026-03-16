Miles asisten al desfile de carnaval 2026 en el malecón

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Miles de personas disfrutaron ayer el desfile nacional de carnaval en la avenida George Washington (malecón) con la participación de 180 comparsas, carrozas y más de 9,000 personas, entre ellas, bailarines, músicos, actores, malabaristas y artesanos con su lema “¡Alegría de lao a lao!”.

Este año el espectáculo fue dedicado a la provincia Puerto Plata, por ser un referente en el área turística y cultural del país y por tener uno de los carnavales más auténticos.

La actividad fue realizada entre la avenida Máximo Gómez y la calle Palo Hincado.

Como invitados internacionales participaron delegaciones del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, de Colombia; la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress of Ghana; la Liga Independente das Escolas de Samba do Río de Janeiro y el Carnaval de la Playa de Ponce, de Puerto Rico, que desfilaron por el malecón dominicano con suntuosas comparsas, llenas de coloridos y esplendor.

La actividad comenzó con el desfile de los reyes del carnaval, el fotógrafo Mariano Hernández, reconocido como uno de los principales documentalistas visuales del folclor dominicano, y la reina Zoila Luna, quien previo recibió un reconocimiento por sus aportes a la comunicación televisiva y radial. Le entregó el ministro de Cultura Roberto Angel Salcedo.

A ritmo de “¡Baile en las calles de día, baile en las calles de noche!”, “¡Esto se encendió!”, “¡Que no me empuje!”, desfilaron los integrantes de la comparsas que a su paso contagiaban con su música, canto y baile a miles de personas a lo largo del malecón capitaleño para disfrutar la denominada fiesta del pueblo, organizada por el Ministerio de Cultura.

Provincias como Santiago, Barahona, Dajabón, Samaná, Monte Plata Plata, Puerto Plata, El Seibo, Monseñor Nouel María Trinidad Sánchez, Jimaní, San Cristóbal, San Juan, Duarte y el municpio Santo Domingo Oeste participaron con sus comparsas.

Los temas de las comparsas fueron tan variados como la dominicanidad, la gesta patria y los soldados que defendieron la soberanía nacional, como fue el caso de El Seibo, que participó con una carroza y decenas de jóvenes.

También hubo disfraces de tribus indígenas integradas por adolescentes y niños; los Guloyas, Robala gallina, Los tintaos, Los santeros, La muerte en yipe, Los Diablos Cojuelos, Palo Encebao, Las cachúa de Cabral, Los Reyes del Carnaval, con sus vejigazos y latigazos.

Para garantizar la seguridad fueron habilitados más de 900 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y más de 300 integrantes de los organismos de socorro. Los ganadores recibirán premios en metálicos y certificados. Serán anunciados en otro acto, de acuerdo con las autoridades.