Minerd inicia la tercera etapa de la Evaluación de Desempeño Docente 2025-2026

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), informa que hoy 19 de enero inicia la aplicación de los instrumentos correspondientes a la tercera etapa de la Evaluación de Desempeño Docente 2025-2026 denominada Autoevaluación.

El proceso se desarrolla a través del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente y forma parte del cronograma establecido para la EDD.

Esta etapa evaluativa es el resultado del desarrollo exitoso de los anteriores procesos de Autogestión de Cuenta Docente Institucional y Mi Cargo a Evaluar”, los cuales han permitido avanzar de manera sostenida en la infraestructura tecnológica así como en la verificación, validación y confirmación del cargo docente.

Sostuvo que la anterior etapa Mi Cargo a Evaluar permitió habilitar a 99,492 docentes, de un total de 117,811, los cuales se encuentran debidamente validados para iniciar la Autoevaluación.

Precisó que, de manera simultánea, se mantendrá habilitada la etapa Mi Cargo a Evaluar, para que 13,601 docentes que aún no han confirmado sus credenciales laborales puedan completar dicho proceso y quedar formalmente habilitados para participar en la siguiente etapa.

La cartera educativa manifestó que la valoración de las competencias, el desempeño y el compromiso de los maestros y del personal docente constituye una prioridad estratégica para la actual gestión, en el marco del fortalecimiento de la calidad educativa y la mejora continua del sistema educativo nacional.

En ese marco, recordó que la Evaluación de Desempeño Docente está sustentada en las órdenes departamentales 18/205 y 50/2025, emitida por el ministro Luis Miguel de Camps, y tiene como propósito fortalecer el compromiso profesional del magisterio, impactar la calidad de los aprendizajes y promover el desarrollo profesional docente en todos los niveles, subsistemas y modalidades del sistema educativo público.