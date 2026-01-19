Ministerio declara urgencia intervención del río Haina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una resolución, mediante la cual declaró de urgencia ambiental la intervención del río Haina, en el tramo comprendido entre el sector La Lechería y el batey Palavé.

Una nota de prensa explica que la disposición ordena la readecuación del cauce, así como la restauración y remediación ambiental de las franjas ribereñas y de la cuenca media y alta de ese afluente, considerado uno de los más degradados del país.

También busca proteger, preservar y recuperar el río, y responde a un riesgo real e inminente que amenaza a más de 10,000 familias del batey Palavé, además de zonas industriales, infraestructuras estratégicas y ecosistemas asociados. La resolución también establece los mecanismos de ejecución, supervisión y coordinación, sustentados en estudios y evaluaciones de impacto ambiental elaborados por el propio Ministerio.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, afirmó que la intervención es una acción impostergable. “Los estudios técnicos confirman una amenaza latente para miles de familias, infraestructuras clave y ecosistemas vinculados al río Haina. Actuamos con responsabilidad y bajo criterios legales y técnicos para garantizar la seguridad de las comunidades y la sostenibilidad ambiental a largo plazo”, sostuvo el funcionario.