Ministerio de Trabajo llama a flexibilizar labores este miércoles 8 de abril

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El Ministerio de Trabajo llamó este miércoles a flexibilizar labores en zonas vulnerables, de acuerdo a las informaciones suministradas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

A causa del fenómeno meteorológico que ha afectado a diversas zonas, llamamos a flexibilizar las jornadas laborales y a posponer las actividades comerciales no esenciales en zonas afectadas por las lluvias y las condiciones atmosféricas que continuarán en gran parte del país.

En tal sentido, los empleadores deben implementar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores y flexibilizar la jornada de manera que puedan retornar a sus hogares de forma segura.

"Solicitamos a los empleadores de aquellas empresas en las que los trabajadores puedan realizar su trabajo a distancia proceder a implementar, de común acuerdo, la modalidad de teletrabajo, a los fines de mantener la normalidad de las actividades laborales", pidió la entidad.

Recordó que estas medidas no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador.

Estas acciones deben ser tomadas hasta que mejoren las condiciones atmosféricas.

Invitaron a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales y a los organismos de emergencia del Estado.